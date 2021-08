Au cœur de la tourmente, les Lions 3x3 s’offrent le Challenger de Riga en battant les champions olympiques lettons

Les Belges ont battu en finale 20-18 Team Riga, qui comprenait les champions olympiques Nauris Miezis, Karlis Lasmanis et Agnis Cavars, Artur Strelnieks complétant l’effectif.

Deuxième du groupe C lors du premier tour, joué mardi, avec une victoire contre les Estoniens de Reval (21-16) et une défaite contre les Serbes d’Ub (21-17), Team Antwerp a battu mercredi successivement les Lituaniens de Raudondvaris (16-9) en quarts de finale, les Néerlandais d’Amsterdam (14-12) en demi-finale et donc les Lettons de Riga (20-18) en finale grâce à un deux points au buzzer de Bryan De Valck.