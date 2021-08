Afghanistan: la Belgique met fin aux évacuations depuis Kaboul

Le gouvernement a décidé de mettre un terme aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul, « au vu de l’évolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les autres partenaires européens », a indiqué mercredi soir le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo dans un communiqué. Cinq vols ont encore pu être opérés entre Kaboul et Islamabad ce mercredi.

« Depuis 21h30 (heure belge), tout le personnel de l’opération Red Kite et les personnes évacuées sont rassemblés à Islamabad. La Belgique poursuivra le rapatriement vers notre pays des personnes évacuées et du contingent de l’opération Red Kite dans les prochains jours. »

Une conférence de presse est prévue jeudi matin en présence du Premier ministre, de la vice-Première Ministre et ministre des Affaires Etrangères Sophie Wilmès, de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi.