Arsenal, sans Sambi Lokonga, se rassure avec une victoire 6-0 en Coupe de la Ligue

Le carton de la soirée revient toutefois à un autre club de l’élite, Southampton, qui a atomisé le club gallois de Newport County (8-0), pensionnaire de D4.

Le dernier match de la soirée, entre Newcastle et Burnley, a été beaucoup moins vivant (0-0) et s’est achevé aux tirs au but en faveur des Claret and Blue (4-3).

Le prochain tour, qui verra l’entrée en lice des sept équipes qualifiées pour des Coupes d’Europe, se disputera autour du 20 septembre.