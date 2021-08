Au bout du suspense, le Shaktar Donetsk élimine l’AS Monaco et se qualifie pour les groupes de la Ligue des Champions

Le Shakhtar Donetsk a éliminé l’AS Monaco en prolongations, mercredi, en barrages retour, décrochant le dernier ticket pour la Ligue des Champions 2021/2022. Monaco avait refait son retard de l’aller en menant 1-2 après 90 minutes, mais un but contre son camp d’Aguilar (114e) a condamné les Monégasques.

Monaco devait réagir sur le terrain du Shakhtar Donetsk pour espérer se qualifier. Tombeurs de Genk au tour précédent, les Ukrainiens s’étaient imposés 0-1 en terre monégasque et abordaient le match retour en ballottage favorable. Le club d’Eliot Matazo, sur le banc durant les 120 minutes, pensait tenir sa qualification grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder (18e et 39e) en première mi-temps, mais Marlos réduisait le score à la 74e minute (1-2), ramenant les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux rencontres (2-2). Le score n’évoluait plus et les deux équipes devaient en découdre en prolongations. En effet, depuis cette saison, la règle des buts à l’extérieur n’est plus d’application dans les compétitions européennes. Dans les 30 minutes supplémentaires, Aguilar détournait malencontreusement un centre en retrait de Mudryk, lobant son gardien Nübel (2-2, 115e). Ce but qualifiait le Shakhtar, alors que Monaco est reversé en Europa League.