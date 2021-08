Georges Dallemagne sur les évacuations belges d’Afghanistan: «Toute cette opération s’est faite sans préparation»

« Deux raisons sont évoquées pour mettre fin à cette opération : la menace terroriste sur place et le retour des Belges au pays », déclare Georges Dallemagne, interrogé sur La Première. « La menace terroriste prouve que le pays n’est pas stabilisé. C’est très bien pour les Belges de retour mais je m’inquiète pour les personnes qui ont collaboré avec la Belgique, pour les personnes vulnérables. »

Le gouvernement a décidé de mettre un terme aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul, « au vu de l’évolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les autres partenaires européens », a indiqué mercredi soir le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo dans un communiqué.

Plus de 1.300 personnes ont été évacuées lors de l’opération d’exfiltration belge « Red Kite », qui s’est mise en place dans un contexte particulier, une chute de Kaboul qui a surpris tout le monde. « Toute cette opération s’est faite sans préparation. Il y a quelques mois, il n’y avait pas toute cette urgence… Aussi : le Parlement n’a jamais été sollicité, ce qui est assez choquant, au contraire des Parlements des pays limitrophes comme les Pays-Bas, la France ou encore l’Allemagne. On aurait pu se réunir à huis clos mais ça n’a pas été le cas. »

Le rapatriement de personnes en Belgique pose-t-il des questions de sécurité intérieure ? « Il faudra que nos services de sécurité fassent leur travail mais ce n’est pas un contingent très important, juge-t-il, nous avons les moyens de le faire. Ce n’est pas un problème de sécurité. »

Une conférence de presse est prévue jeudi matin en présence du Premier ministre, de la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi.