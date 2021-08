Vervoort se défend dans le dossier du basket 3X3: «La Belgique a sa place sur le circuit international»

Thibaut Vervoort, l’un des quatre Lions, 4e de l’épreuve de basket en 3X3 aux Jeux Olympiques de Tokyo, a expliqué, par l’entremise de son avocat, n’avoir rejoint l’équipe nationale des 3X3 Belgian Lions que le 21 février 2020 et demande « le soutien de tous ».

Dans la capitale japonaise, les Belgian Lions 3X3 ont fait figure de grosse surprise du tournoi en rejoignant les demi-finales, battus ensuite dans le match pour la médaille de bronze. « Nous avons sué sang et eau. C’est ce que nous avons fait avec mes coéquipiers durant les mois passés. C’est grâce à nos efforts que le rêve est devenu réalité », a insisté encore le joueur, écrit son avocat Johan Mees. « Pendant les Jeux de Tokyo, mes coéquipiers et moi-même avons tout donné, pour chaque point, et démontré ce qui n’était alors qu’une utopie, que la Belgique pouvait prester au niveau international ».