Coronavirus: quand faut-il se faire tester même si l’on est vacciné?

La conférence interministérielle (CIM) a annoncé ce 25 août qu’à partir de la semaine prochaine, tous les contacts à haut risque, même pour ceux qui sont entièrement vaccinés, devront passer un test PCR le premier et le septième jour. Cette annonce concerne les voyageurs qui reviennent d’une zone rouge située en dehors de l’Union européenne ainsi que pour les personnes ayant eu un contact à haut risque. Quand se faire tester et à quelles conditions même si l’on est vacciné ?

En cas de symptômes : toux, difficultés respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût/ et ou de l’odorat, nez bouché, mal de gorge, diarrhée. Même les personnes qui ont été vaccinées et qui présentent des symptômes possibles de covid doivent tout de même être testées par un test PCR. Attention cependant aux différents symptômes, car ceux du variant delta diffèrent quelque peu.

Si vous avez été en contact avec quelqu’un qui a le covid. La quarantaine commence à dater du dernier contact à haut risque. Il faudra dès lors passer un test PCR le premier et le septième jour, et ce même pour les personnes vaccinées. Sont considérés comme contacts à haut risque : les personnes ayant eu un contact en face à face d’au minimum quinze minutes avec une personne positive au covid et ce, à une distance inférieure à 1,5 mètre sans port correct du masque (nez et bouche) par au moins une des deux personnes. Mais aussi les personnes ayant voyagé avec un patient covid pendant plus de 15 minutes à moins de 3 sièges de distance de la personne contaminée ainsi que les personnes ayant eu un contact physique direct avec un patient ayant le covid.