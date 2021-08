Formule 1: Fernando Alonso prolonge avec Alpine en 2022

« Je me suis senti chez moi dès mon retour dans l’écurie en étant accueilli à bras ouverts », a déclaré Fernando Alonso dans un communiqué. « C’est un plaisir de travailler à nouveau avec des esprits parmi les plus brillants de notre sport à Enstone et Viry-Châtillon. Cette saison est piégeuse pour tout le monde, mais nous avons affiché de beaux progrès de façon collective et le résultat en Hongrie est un bon exemple de cette progression. Nous voulons connaître d’autres moments positifs cette saison, mais également dès l’année prochaine avec les changements réglementaires à venir en Formule 1. Je suis un grand partisan des règles plus équitables et des nouveautés dans la discipline, donc la saison 2022 représente une opportunité en or. J’attends avec impatience la suite de l’année, mais aussi de représenter Alpine au côté d’Esteban en 2022 ».