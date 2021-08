Qualifications pour le Mondial 2022: 31 Diables repris par Martinez, De Bruyne et Doku absents

Le sélectionneur fédéral a constitué un large groupe de 31 joueurs pour ce triptyque. Blessé lors du huitième de finale de l’Euro contre le Portugal, Kevin De Bruyne n’est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville. Dries Mertens a lui aussi dû déclarer forfait à cause d’une blessure à l’épaule. Jérémy Doku et Nacer Chadli sont eux absents pour une blessure aux ischio-jambiers. Simon Mignolet, qui revient d’une blessure au genou, est laissé au repos. Thomas Vermaelen est quant à lui bloqué au Japon en raison de la situation sanitaire.

Dès lors, Martinez a sélectionné plusieurs jeunes pour compléter son noyau. Il s’agit de Charles De Ketelaere, Hannes Delcroix, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden et Yari Verschaeren. « De Ketelaere et Verschaeren ne joueront que le dernier match », a directement commenté Martinez étant donné la présence des deux joueurs au sein de la sélection U21. « Le match contre la Turquie avec les Diablotins est très important en vue de la qualification pour l’Euro U21. »

Les Diables rouges joueront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et face à la Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1).