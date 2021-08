Coronavirus - L'aéronautique demande le prolongement des mesures de soutien

Cet appel a été lancé alors que les ministres de l'Emploi fédéral Pierre-Yves Dermagne, bruxellois Bernard Clerfayt et flamande Hilde Crevits se trouvaient à l'aéroport dans le cadre d'un "stage" d'une journée dans une entreprise de Brussels Airport.

Ce dernier "est le deuxième plus gros moteur économique du pays et fournit en temps normal 24.000 emplois directs et 40.000 indirects", a souligné Hans Mertens, administrateur délégué de l'organisation patronale flamande Voka, qui organise ces stages dédiés aux politiques. "Le secteur de l'aviation dans son ensemble n'est pas encore entièrement remis de la crise sanitaire. L'aéroport tourne encore à moins de la moitié de sa capacité passagère. C'est pourquoi nous demandons que les mesures de soutien soient prolongées après le 30 septembre."