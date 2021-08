Coronavirus en Belgique: une évolution rassurante

Des nouvelles plutôt rassurantes du côté des chiffres covid en Belgique. En progression régulière (mais maîtrisée) depuis la mi-juillet, l’indicateur des admissions dans les hôpitaux semble se stabiliser. Cela fait 9 jours de rang que la moyenne oscille entre 57 et 61 entrées à l’hôpital par jour. Cela se traduit naturellement par une stabilisation du nombre de lits occupés aux soins intensifs (qui oscille entre 170 et 180 depuis 8 jours). On reste près de trois fois en dessous du seuil des 500 lits covid occupés, à partir duquel les ennuis commencent.

Entre le 16 et le 22 août, il y avait en moyenne 1.967 contaminations au coronavirus chaque jour soit une hausse de 4 % par rapport à la semaine précédente, indique jeudi Sciensano. Au cours de la période étudiée, 13.768 nouveaux cas ont été diagnostiqués au total. Parmi ces nouveaux cas, 6.610 (48 %) étaient rapportés en Flandre, 3.662 (27 %) en Wallonie, dont 51 cas pour la communauté germanophone, et 3.219 (23 %) à Bruxelles. Durant cette même période, près de 6 personnes sont mortes chaque jour du coronavirus (+74 %).