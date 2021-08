Afghanistan: De Croo voudrait une «discussion franche» sur la décision des Etats-Unis

L’opération en Afghanistan et le soutien qu’y ont apporté les pays de l’Otan ont été décidés à la suite des attentats du 11 septembre 2001 en application de l’article 5 du traité de l’organisation qui consacre la défense collective, c’est-à-dire le principe selon lequel si un des pays de l’Otan est attaqué, les autres lui viennent en aide. «De notre point de vue, c’est “in together but also out together” (ensemble dedans mais aussi ensemble dehors). Et là, clairement, la décision de quitter l’Afghanistan de la part des Etats-Unis a surpris beaucoup de partenaires. Il y a une discussion franche à avoir», a expliqué M. De Croo en faisant référence aux décision du président américain, le Démocrate Joe Biden.

Lire aussi Afghanistan: les Américains quitteront Kaboul le 31 août Leçons européennes A l’échelon de l’Union européenne, des leçons doivent aussi être tirées, estime le chef du gouvernement. La coopération entre Etats européens a bien fonctionné mais elle aurait pu être plus approfondie et elle semble surtout s’être déroulée entre pays qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble, comme le Benelux. «On doit examiner des méthodes plus structurelles. Aujourd’hui, on travaille avec des pays proches, des pays qu’on connaît bien. Il y a d’autres choses que l’on pourrait faire», a-t-il ajouté.

La diplomatie de l’UE pourrait également être étendue à des compétences consulaires, comme les passeports. «Quand la diplomatie européenne a été créée, il a été clairement stipulé que cette diplomatie n’offrait pas de support consulaire. Il faut évaluer cela. C’est un domaine où la valeur ajoutée peut être importante», a encore dit M. De Croo.