Septicémie: une découverte belge qui ouvre la voie à de nouveaux traitements

La septicémie est un empoisonnement du sang comme réaction incontrôlée du corps à une infection bactérienne. Elle touche près de 50 millions de personnes par an, pour environ 11 millions de décès, dont 4 millions d’enfants. En d’autres termes, elle est la cause d’un décès sur cinq dans le monde.

Une nouvelle étude de l’Institut flamand de biotechnologie (VIB) et du centre pour les maladies inflammatoires de l’Université de Gand a mis au jour le rôle important que joue l’acide lactique dans les septicémies. Cette étude, publiée dans le magazine Cell Metabolism, pourrait mener à de nouvelles thérapies, a expliqué jeudi le VIB.

«Dans le monde occidental, la septicémie touche particulièrement les patients en soins intensifs, mais ailleurs, des patients peuvent mourir après quelques jours de fortes fièvres et de chutes de tension», explique le professeur Claude Libert du VIB. «La septicémie reste également un important problème dans les élevages animaliers.»

Traitement compliqué

Selon la doctoresse Jolien Vandewalle, autrice de l’étude, le traitement d’une septicémie reste très compliqué et consiste principalement en la prise d’antibiotiques et le soutien des organes les plus essentiels. «Il y a encore de nombreuses incertitudes sur le mécanisme de la septicémie mortelle, mais notre étude crée une avancée», affirme-t-elle. Il est acquis depuis longtemps dans le monde scientifique que la mort par septicémie s’accompagne d’une grande production d’acide lactique. «Les patients qui en décèdent se retrouve souvent avec autant d’acide lactique qu’après une session de sport intensive. Une forte concentration d’acide lactique après le sport n’est pas dangereuse en soi, car elle traitée par le foie», poursuit Mme Vandewalle.