Roberto Martinez sur sa sélection élargie : «Important car les matches des Diables rouges vont s’enchaîner»

«C’est important d’élargir la sélection car les matches vont s’enchaîner», s’est justifié le sélectionneur national jeudi en conférence de presse à Tubize après avoir opté pour un groupe élargi 31 joueurs.

«Ce sera une période difficile et il est important d’avoir un groupe large et solide car les matches vont s’enchaîner», a précisé Martinez. «Chaque joueur ne jouera pas les 90 minutes des trois matches et nous ferons quelques changements. Avoir un groupe élargi amène aussi de la concurrence et donc un esprit de compétition. C’est important pour préparer les rencontres à venir.»