Jeux Paralympiques: Michèle George décroche l’or au concours individuel de para-dressage, déjà trois médailles pour la Belgique

En 2016 à Londres, Michèle George et Rainman avaient dû se contenter de l’argent, battues par la Britannique Sophie Wells et Valerius.

Cette fois, Michèle George, dans la compétition de grade V et sur Best of 8, a donc pris sa revanche sur Wells avec un total de 76,524 % et plus de deux pourcent d’avance sur sa rivale.