Lanzarote, Marrakech et Hurghada pour compléter l'offre hivernale de Brussels Airlines

Des vols supplémentaires vers Tenerife et Gran Canaria seront assurés pendant les vacances scolaires.

A partir du 30 septembre, Marrakech fera pour la première fois partie de l'offre de Brussels Airlines avec des vols le jeudi et le dimanche. Hurghada fait à nouveau partie du réseau de la compagnie belge. À partir du 31 octobre, la station balnéaire de la mer Rouge sera desservie trois fois par semaine (mercredi, samedi et dimanche). Avec l'ajout de Lanzarote à partir du 31 octobre, Brussels Airlines renforce sa présence sur les îles Canaries, où elle desservira également Tenerife et Gran Canaria cet hiver.