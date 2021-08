Magnus Cort Nielsen remporte la 12e étape du Tour d’Espagne au sprint à Cordoue, Eiking conserve le maillot rouge

Plusieurs favoris de cette Vuelta, dont Primoz Roglic et Adam Yates (INEOS Grenadiers), ont été impliqués dans une chute à 55 km de l’arrivée, alors qu’un groupe de huit coureurs, comprenant notamment Maxim Van Gils (Lotto Soudal) et Stan Dewulf (AG2R Citroën) se trouvait en tête.

Magnus Cort Nielsen a remporté la 12e étape du Tour d’Espagne, qui a relié Jaen à Cordoue jeudi sur une distance de 175 km. Le Danois de l’équipe EF Education-Nippo s’est imposé au sprint devant l’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) et l’Australien Michael Matthews (BikeEchange). Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) conserve le maillot rouge de leader du général.

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Romain Bardet (Team DSM) et Sebastian Henao (Qhubeka NextHash) sont sortis du peloton à 20 km de l’arrivée, dans le final de la deuxième et dernière ascension du jour, l’Alto del 14%, une ascension de 7,2 km à du 5,6% de moyenne.

Le peloton reprenait le quatuor peu avant la flamme rouge. Au sprint, Magnus Cort Nielsen se montrait intraitable. Déjà vainqueur de la 6e étape et repris peu avant la ligne mercredi, le Danois de 28 ans signe le 20e succès de sa carrière. Il devançait l’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) et l’Australien Michael Matthews (BikeEchange). L’Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et un autre Danois Andreas Kron (Lotto Soudal) complétaient le top-cinq. Steff Cras (Lotto Soudal) se classait onzième. Vingtième, le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty-Gobert) conserve le maillot rouge de leader du général.