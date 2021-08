Anderlecht perd à Vitesse et quitte déjà la scène européenne (2-1, vidéo)

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné 2-1 ce jeudi sur le terrain des Néerlandais de Vitesse Arnhem dans le cadre des barrages de la Conference League. Les deux buts bataves ont été inscrits par Wittek dès la 4e minute et à la 48e. Anderlecht a réduit la marque via Refaelov à dix minutes du terme. Avec cette défaite, les Mauves sont éliminés de la compétition et ne participeront pas à la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 27 août à Istanbul à partir de 13h30.

Blessé au genou, le jeune défenseur anderlechtois Hannes Delcroix ne figurait pas sur la feuille de match. En face, Loïs Openda, prêté par le FC Bruges débutait la rencontre en pointe de l’attaque de Vitesse.