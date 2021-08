Coronavirus - Italie: la pandémie a déjà coûté plus d'1 milliard au foot italien (rapport)

"L'impact global est donc estimé à plus de 1,1 milliard", ajoutent les auteurs.

"Globalement, au cours des deux premières saisons impactées par le Covid-19 (2019/20 et 2020/21), on estime que le football professionnel a perdu environ un milliard d'euros de revenus (...) tandis que le coût de production est resté relativement stable (légère augmentation de l'ordre de 163 millions d'euros)", souligne ce rapport établi par la Fédération avec le cabinet PwC.

Ce manque à gagner a contribué à accroître les pertes et les dettes d'un secteur qui était déjà dans le rouge (-412 millions d'euros) avant la pandémie, à l'issue de l'exercice 2018/19, soulignent-ils.

Au-delà du seul secteur professionnel, la pandémie a également eu un impact fort sur tout le football en Italie, avec notamment près d'un quart de joueurs licenciés en moins entre le 30 juin 2019 et le 15 mars 2021 (-23%, soit 245.000 joueurs en moins pour arriver à 820.000 environ), selon ce bilan annuel de la Fédération italienne.

Cette baisse de l'activité du football a également eu des conséquences indirectes sur le reste de l'économie, avec notamment une diminution de quelque 27.000 postes de travail dans "l'emploi généré par le secteur du football".

Et les auteurs d'insister, pour redresser le football italien, sur l'importance de rénover les stades italiens, et d'en construire de nouveaux, afin d'accroître le nombre de spectateurs et les ressources de billetterie des clubs.