Médias: le groupe allemand Axel Springer acquiert le site Politico

Politico, fondé en 2007 et qui emploie environ 500 journalistes, et Axel Springer "partagent un engagement en faveur de l'indépendance journalistique et d'une information impartiale et non militante. C'est ce qui constituera la base d'une croissance accélérée et de notre future réussite mutuelle", salue le PDG d'Axel Springer, Mathias Döpfner, dans un communiqué.

"Au cours des dernières années, nous avons réussi à faire ce que de nombreux concurrents n'ont pas réussi à faire: construire une publication journalistiquement remarquable et constamment rentable", abonde dans le même communiqué le fondateur de Politico.