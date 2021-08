Mémorial Van Damme: le meeting va recevoir une ’Heritage Plaque’ de la part de World Athletics

La cérémonie est prévue jeudi à 16h30 juste avant la cérémonie de présentation de la statue érigée en l’honneur de Mike Powell. L’Américain, six fois vainqueur du concours de la hauteur à Bruxelles, sera intronisé au Hall of Fame du meeting. À cette occasion, un sautoir sera installé devant le stade et sera accessible au public à partir du 3 septembre.