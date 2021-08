Ligue des champions: le coach de Chelsea Thomas Tuchel nommé Entraîneur de l’année

Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, a été nommé Entraîneur de l’année de la dernière saison de la Ligue des Champions lors du tirage au sort de la phase de poules de la C1 jeudi à Istanbul.

Tuchel, remercié quelques jours plus tôt par le PSG, était arrivé à Chelsea en janvier dernier pour succéder à Frank Lampard. Quatre mois plus tard, le technicien allemand a permis à Chelsea de soulever la deuxième Ligue des Champions de son histoire. L’entraîneur de l’Italie Roberto Mancini et l’entraîneur de Manchester Ciy Pep Guardiola étaient les deux autres nommés.