Alexander De Croo sur la double explosion à Kaboul: «La situation n’a fait qu’empirer»

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit « horrifié après les attaques meurtrières » à l’aéroport de Kaboul. « Le chaos n’a fait qu’empirer ». Plus tôt ce jeudi, lors d’une conférence de presse, De Croo n’avait pas caché ses regrets la façon dont les Etats-Unis ont décidé de se retirer d’Afghanistan sans concertation avec les pays alliés et les conséquences qu’elle a eue sur ceux-ci.

Lors d’une allocution télévisée, Emmanuel Macron a déclaré que la France essayait encore d’évacuer « plusieurs centaines » de personnes d’Afghanistan, malgré la situation sécuritaire « extrêmement tendue » à l’aéroport de Kaboul. « Je ne peux pas aujourd’hui vous garantir que nous arriverons à procéder à ces opérations, parce que la situation de sécurité n’est pas sous notre contrôle. » Plus tard dans la soirée, il a exprimé « ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l’héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d’évacuation », avant de promettre que « la France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l’action humanitaire et de protection des Afghans menacés ».

Le Royaume-Uni a également décidé de poursuivre les évacuations, a annoncé Boris Johnson après une réunion interministérielle de crise. « Clairement, ce que montre cette attaque, c’est l’importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c’est ce que nous allons faire ».

Echo similaire du côté de l’Italie, qui continue à évacuer des Afghans. Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a présenté ses condoléances aux familles des victimes et partagé sa « solidarité avec les blessés ».