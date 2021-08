Afghanistan: Daesh revendique les attaques meurtrières près de l’aéroport de Kaboul, nouvelle puissante explosion

Dans la foulée de la conférence de presse du Pentagone, Daesh a revendiqué l’une des deux attaques près de l’aéroport de Kaboul. Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l’EI se targue qu’un de ses combattants se soit approché à moins de « 5 mètres de militaires américains » et qu’il ait déclenché sa ceinture explosive.

Le communiqué ne mentionne qu’un seul kamikaze, et qu’une seule bombe. Le Pentagone a toutefois fait état de deux attentats-suicides suivis d’une fusillade. Les Etats-Unis ont menacé le groupe Etat islamique de représailles, tandis que le Pentagone a déclaré s’attendre à de nouvelles attaques.

Lire aussi Afghanistan: des attentats qui mettent la pression maximale sur Joe Biden

Une troisième explosion

Une nouvelle explosion a secoué la capitale afghane Kaboul jeudi vers minuit, selon des journalistes de l’AFP, quelques heures après un double attentat suicide meurtrier à l’aéroport revendiqué par Daesh (EI).

Le porte-parole du régime taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué peu après sur Twitter que cette explosion n’était pas due à une attaque mais à des destructions d’équipements par l’armée américaine à l’aéroport, ce que celle-ci n’a pas confirmé dans l’immédiat.

Confusion sur le nombre de victimes

Sous couvert d’anonymat, deux responsables afghans ont évoqué entre 30 et 40 morts et 120 blessés. Plusieurs médias occidentaux rapportent au moins 60 personnes tuées et des dizaines d’autres blessées, notamment parmi les milliers d’Afghans qui se massent à l’aéroport depuis des jours dans l’espoir d’être évacués du pays tombé aux mains des talibans. Selon un porte-parole des talibans, il y aurait entre 13 et 20 morts et 30 blessés. Quant au Pentagone, il a confirmé le décès d’au moins 12 soldats américains tandis qu’une quinzaine a été blessée.