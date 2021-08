Conference League: la Gantoise enfonce Rakow et se qualifie pour les poules (3-0)

Battue 1-0 à Rakow lors du barrage aller, La Gantoise a largement refait son handicap jeudi et s’est qualifiée pour les poules de la Conference League (3-0). Tarik Tissoudali (45e+1), Vadis Odjidja (70e) et Julien de Sart (72e) ont signé la remontée des Buffalos. Le tirage au sort des groupes aura lieu ce vendredi à 13h30 à Istanbul.

La Gantoise a eu un coup de chaleur d’entrée de jeu lorsque Sinan Bolat a sorti une frappe de Milan Rundic (2e). Rakow avait tenté le coup sans plus, son objectif était de spéculer sur les erreurs des Buffalos. Face à une Gantoise dont l’entrée en matière manquait de pression et de fougue, les Polonais n’avaient pas de raison de paniquer mais furent tout heureux de voir que Tissoudali n’a pas profité d’une bévue de leur défense. Après une série de dribbles, le Néerlandais s’est retrouvé face à face avec Vladan Kovacevic et a perdu son duel face au gardien bosnien, comme il l’avait fait deux fois à l’aller (18e).