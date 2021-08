Réduction de 70% des cas graves de paludisme grâce à une nouvelle approche

Une nouvelle approche utilisant des remèdes déjà existants contre le paludisme a montré pouvoir réduire de 70 % le nombre de cas graves de cette maladie infectieuse chez les enfants, selon une nouvelle étude menée en Afrique subsaharienne.

Ces résultats « spectaculaires », publiés dans le New England Journal of Medicine mercredi, pourraient changer la donne dans la lutte contre le paludisme – aussi appelé malaria – qui tue environ 400.000 personnes par an, dont en très grande majorité des enfants de moins de cinq ans, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).