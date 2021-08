Joe Biden sur les attaques en Afghanistan: «L’Amérique ne se laissera pas intimider» (vidéos)

Joe Biden a affirmé jeudi que les évacuations d’Afghanistan se poursuivraient malgré l’attentat qui a tué douze militaires américains et des dizaines de civils afghans près de l’aéroport de Kaboul.

« A ceux qui ont mené cette attaque et à tous ceux qui veulent du mal à l’Amérique, nous ne pardonnerons pas. Nous n’oublierons pas. Nous vous traquerons et nous vous ferons payer ».

Ces soldats «étaient des héros qui étaient engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d’autres vies», a-t-il souligné.

Date butoir du 31 août

Joe Biden a de nouveau confirmé qu’il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, malgré les critiques qui l’appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l’évacuation.

Il est encore possible d’évacuer les Américains et les Afghans qui sont éligibles «ces prochains jours, entre aujourd’hui et le 31» août, a affirmé le président américain. «Sachant qu’il pourrait très bien y avoir une nouvelle attaque, l’armée a conclu que c’est ce que nous devrions faire. Je pense qu’ils ont raison», a-t-il poursuivi.