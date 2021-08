Nouveau le 1er septembre - Fin des comptes bancaires Argenta pour les clients en dehors de la zone Sepa

Argenta ne proposera plus de comptes bancaires aux clients belges résidant en dehors de la zone Sepa à partir du 1er septembre. La zone Sepa, acronyme de Single European Payment Area (espace unique de paiement européen), englobe tous les pays de l'Union européenne mais également d'autres pays non membres de l'UE comme la Suisse, la Norvège, Monaco et le Royaume-Uni. Les transactions dans cette zone sont considérées comme des "paiements domestiques".