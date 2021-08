Double attentat à Kaboul: au moins 90 morts, les Etats-Unis «ne se laisseront pas intimider»

La double explosion à proximité de l’aéroport de Kaboul a provoqué la mort de 90 personnes et a fait plus de 150 blessées jeudi, selon un nouveau bilan fourni vendredi à l’AFP par deux responsables de l’ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. Quant au Pentagone, il a confirmé cette nuit le décès d’au moins 13 soldats américains et de 18 autres blessés.

Une troisième explosion a secoué la capitale afghane dans la soirée. Les causes restent encore inconnues, faute notamment de communication de l’administration afghane, à l’arrêt depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août.

« L’Amérique ne se laissera pas intimider »

« L’Amérique ne se laissera pas intimider », a déclaré le président des Etats-Unis lors d’un discours à la Maison-Blanche. « Nous ne nous laisserons pas décourager par des terroristes. Nous allons vous pourchasser et nous vous ferons payer. Nous avons de bonnes raisons de savoir où sont les dirigeants d’Isis et nous les retrouverons. Nous ne les laisserons pas arrêter notre mission. Nous poursuivrons l’évacuation. »

« A ceux qui ont mené cette attaque et à tous ceux qui veulent du mal à l’Amérique, nous ne pardonnerons pas. Nous n’oublierons pas. Nous vous traquerons et nous vous ferons payer. » Le président des Etats-Unis a affirmé que les évacuations d’Afghanistan continueront. « Nous devons finir notre mission », a-t-il affirmé.

L’ex-président américain Donald Trump, très critique des décisions de son successeur Joe Biden en Afghanistan, a quant à lui dénoncé jeudi une tragédie qui « n’aurait jamais dû avoir lieu ».

Les évacuations continuent malgré tout

Plusieurs pays ont annoncé que les opérations d’évacuation allaient malgré tout continuer ce vendredi. C’est le cas notamment de la France et du Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson l’a affirmé : « Clairement, ce que montre cette attaque, c’est l’importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c’est ce que nous allons faire. »

« Le Royaume-Uni et les Etats-Unis demeurent résolus dans leur mission pour sortir le plus grand nombre de personnes possible… Les actes des terroristes ne nous arrêteront pas », a déclaré le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab.

Le président Emmanuel Macron a condamné « avec la plus grande fermeté les attaques terroristes ». L’état-major des armées a annoncé que Paris poursuivait ses opérations d’évacuation d’Afghans craignant les représailles des talibans.

Du côté de la Belgique, un huitième avion en provenance d’Islamabad, opéré par la compagnie Air Belgium, a atterri vendredi à 6 h 35 à l’aéroport militaire de Melsbroek. L’opération belge « Red Kite » a déjà permis d’évacuer au total 1.400 personnes, avait indiqué jeudi le Premier ministre Alexander De Croo. Le gouvernement avait décidé mercredi soir de mettre un terme à la première phase de l’opération en raison d’informations sur la situation sécuritaire à Kaboul.

La communauté internationale réagit

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a condamné « fermement cet attentat terroriste horrible », tout en soulignant que la priorité restait « d’évacuer autant de gens que possible vers un environnement sûr, le plus rapidement possible ».

Le président du Conseil européen Charles Michel a également appelé à continuer les évacuations depuis l’aéroport sécurisé par les Etats-Unis. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a condamné « les attaques lâches et inhumaines à l’aéroport de Kaboul ».

La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé un attentat « absolument ignoble ». « Il s’agit d’une situation très, très tendue pour faire sortir les gens du pays », a-t-elle souligné.

La Turquie a condamné « une attaque haineuse ». Le Premier ministre Naftali Bennett, actuellement en visite aux Etats-Unis, a exprimé le « profond chagrin » de son pays « pour la mort d’Américains à Kaboul ». L’Arabie saoudite « condamne fermement l’attaque terroriste meurtrière. Cet acte haineux viole toutes les valeurs morales et humanitaires ».