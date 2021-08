Europa et Conference League : Genk, l’Antwerp et La Gantoise connaîtront déjà leurs adversaires en phase de groupes ce vendredi

Nouvelle mouture

Trente-deux équipes participeront à cette nouvelle mouture de l’Europa League. Elles seront réparties en huit groupes de quatre équipes. Les Anglais de Leicester et de West Ham, les Espagnols de la Real Sociedad et de Betis, les Italiens de Naples et de la Lazio, les Allemands de l’Eintracht Francfort et de Leverkusen ou encore le trio français Lyon-Marseille-Monaco figurent notamment parmi les engagés.