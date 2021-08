Les maisons flottantes du lac Dhal étaient l’une des principales attractions touristiques de la région. Adorés des stars du rock et des familles royales, ils ont attiré pendant des années des voyageurs du monde entier. Mais aujourd’hui, en raison des crises politique et sanitaire, ils sont vides. Et une loi rend leur restauration difficile.

