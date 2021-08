Nouveau directeur financier pour Recticel, qui sort d'un bon semestre

Jean-Pierre Mellen "continuera à fournir un soutien jusqu'en août 2022 pour des missions spéciales et pour assurer une transition en douceur", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Reticel a connu un bon semestre. En juillet, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 596.2 millions d'euros, soit 59,3 pourcents de plus qu'un an auparavant. 71.9 millions d'euros proviennent de l'acquisition de FoamPartner. L'ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est passé de 19 à 56.9 millions.