Bruxelles passe en zone rouge foncé sur la carte de l’ECDC: ce que ça change pour les voyageurs

Malgré les changements de couleur qui virent de plus en plus au rouge ces dernières semaines, certains pays gardent leur couleur verte. C’est le cas notamment de la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie.

Une région adopte la couleur rouge si l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, et si le taux de positivité est supérieur à 4 %. La couleur rouge s’impose aussi lorsque l’incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. Avec une incidence de 172,3 et un taux de positivité de 4,4 %, la Wallonie entre dans la première catégorie.

En Belgique, les changements de couleur de l’ECDC seront d’application à partir de ce samedi.