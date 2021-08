Double attentat suicide près de l’aéroport de Kaboul: ce qu’il s’est passé

Les deux attentats-suicides qui ont été perpétrés jeudi après-midi près de l’aéroport de Kaboul ont fait plus de 90 morts et 150 blessés, selon un nouveau bilan fourni par deux responsables de l’ancien gouvernement renversé à la mi-août par les talibans. Une troisième explosion a secoué la capitale afghane jeudi soir. Les causes restaient inconnues à l’heure d’écrire ces lignes, faute notamment de communication de l’administration afghane, à l’arrêt depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août. Selon le porte-parole du régime taliban, des destructions d’équipements par l’armée américaine à l’aéroport seraient à l’origine de l’explosion.

« Deux djihadistes se sont fait sauter à la porte de l’Abbaye, suivis par des djihadistes armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires », a précisé le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain en charge de l’Afghanistan, lors d’un briefing. Les attaques ont eu lieu au milieu de la foule des Afghans qui espéraient fuir le nouveau régime à bord d’avions affrétés par les Occidentaux.