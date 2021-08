Un réfugié d’Afghanistan rêve de marquer l’histoire de son pays aux Jeux Paralympiques

Après s’être qualifié vendredi matin pour la finale de l’épreuve du 50 mètres papillon (catégorie S5), qui se déroulera en début de soirée, il a déclaré que ses «pensées et prières» allaient au peuple afghan, alors que son pays natal est retombé ce mois-ci aux mains des talibans.

Agé de 24 ans, Abbas Karimi est l’un des six représentants du comité des réfugiés aux Jeux paralympiques de Tokyo, et aussi l’un de ses deux porte-drapeau. Cette délégation existe seulement depuis les Jeux de Rio-2016 et n’a encore jamais décroché de médaille.