Bourse de Bruxelles - L'attentisme persiste sur les marchés européens

Parmi ceux-ci, les poids-lourds AB InBev (51,54) et KBC (71,24) qui cédaient 0,2 et 0,9 pc, Ageas (42,68) perdant 0,4 pc. Galapagos (47,42) chutait de 2,4 pc, arGEN-X (290,90) cédant 0,5 pc alors que Solvay (112,40) et UCB (97,84) étaient en hausse de 0,1 pc chacune. Proximus (16,80) cédait 0,6 pc supplémentaire, Telenet (32,22) gagnant par contre 0,2 pc tandis que Orange Belgium (19,82) et Bpost (8,16) reculaient par ailleurs de 0,8 et 0,7 pc. Elia (105,60) cédait quelque 0,4 pc, ce que gagnaient Ackermans (147,20), Sofina (374,80) et Colruyt (48,26). Aperam (52,02) repartait de 0,1 pc à la hausse, Umicore (56,42) concédant une fraction.

Hors indice, les résultats de Recticel (14,46) et Ter Beke (121,00) étaient accueillis par des reculs de 3,6 et 2,4 pc, ceux de Balta (2,78) par un rebond de 9,9 pc. Tessenderlo (35,30) et Barco (20,32) étaient négatives de 1,4 et 1,7 pc tandis que CFE (92,20) et Shurgard (50,90) s'appréciaient de 1,4 pc. Biotalys (7,50) et IBA (16,98) valaient enfin 1,8 pc de moins que jeudi, MDxHealth (1,21) regagnant 1,7 pc.