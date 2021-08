Pensions: de nouvelles possibilités pour simuler l’impact des changements de carrière

Les nouvelles fonctionnalités proposées permettent de calculer les conséquences des changements professionnels pour les personnes travaillant comme salariés, en fonction des données de salaire, des avantages et du temps de travail (temps partiel ou temps plein). Le simulateur ne tient cependant pas compte d’éventuelles allocations sociales complémentaires (ONEM, mutuelle…).

Le site mypension.be offre de nouvelles possibilités pour simuler l’impact des changements de carrière sur le montant de sa future pension, annoncent vendredi le Service fédéral des Pensions et le cabinet de la ministre Karine Lalieux.

« S’informer, c’est prévoir », commente la ministre des Pensions. « Avec ses nouvelles fonctionnalités, l’application mypension.be s’impose toujours plus comme un outil de référence afin d’organiser sa carrière tout en gardant un œil sur l’impact des choix professionnels sur le montant de la pension. En accompagnant les citoyens dès les premières années de leurs carrières, mypension.be permet à toutes et tous de faire les bons choix et de regarder l’avenir avec confiance. »