Wallonie: neufs nouveaux chantiers routiers à la rentrée

Un chantier à 23 millions

Concernant les nouveaux chantiers, la Sofico va réaliser neuf chantiers mais trois d’entre eux sont assez importants. Le plus considérable va coûter 23 millions d’euros. Le but est de réhabiliter le viaduc de Huccorgne, qui supporte l’autoroute E42/A15. Trois grandes phases ont été planifiées d’ici juillet 2023, avec une libération des voies lors du second semestre 2022. Le second chantier va coûter un peu plus de 2 millions d’euros. La Sofico a entamé le 18 août dernier, des travaux de réfection des revêtements de l’autoroute E25/A26 entre Les Tailles et Houffalize. Concernant le troisième chantier, la société wallonne va commencer des travaux de réhabilitation suite aux inondations de juillet sur la liaison E25-E40/A602. Le coût de ces travaux est de 2 millions d’euros et ce chantier permettra une réouverture progressive vers mi-octobre.