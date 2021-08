Le personnel de la RTBF en grève le 31 août

Au centre des débats et de la grogne : la nomination de personnel au sein de l’entreprise qui, précisément, est au point mort. Selon les syndicats, on ne compte désormais plus que 3 employés sur 10 statutaires à Reyers, soit un seuil historiquement bas.

En 2018, ils avaient proposé un plan progressif de remise au statut une partie du personnel, au cours des douze prochaines années. Plan que le conseil d’administration a rejeté, début juillet. Le coût de celui-ci avait été chiffré à 182 millions d’euros. « Impossible à rencontrer dans le contexte actuel », estimait le CA de la RTBF, qui rappellait à l’occasion sa volonté de maintenir les effectifs au sein de l’entreprise et, en parallèle, de réduire le différentiel de pension pour l’ensemble de son personnel. En clair : d’améliorer les pensions de tous et pas uniquement d’une partie d’entre eux.

« L’administrateur général de la RTBF avec ses directions générales, ont refusé jusqu’ici ce débat, considérant que le statut d’agent de l’Etat est obsolète et sans motif », relèvent la CGSP dans le communiqué confirmant la grève. « Le conseil d’administration ne souhaite pas modifier les règles de la RTBF qui l’oblige, en principe, à recruter son personnel au statut, c’est-à-dire nommé à titre définitif. Et le monde politique débat actuellement de savoir comment financer l’ensemble des pensions des services publics… Les organisations syndicales de la RTBF se retrouvent donc actuellement avec portes closes ».

Comme détaillé par Le Soir à la mi-juillet, la dernière vague d’intégration de statutaires à la RTBF remonte à 1995-2001. Les syndicats redoutent du coup à court terme l’extinction du statut et défendent l’idée de rétablir un processus de nomination qui permettrait de repasser la barre des 45 % de personnel statutaire. Selon leurs calculs, la régularisation, la première année, de ceux qu’ils qualifient de « génération sacrifiée » (ceux qui auraient dus être mis au statut depuis 2001) ne représenterait pas plus d’1,5 % du budget annuel de la RTBF, de 3 % ensuite au cours des 12 années. « Il s’agit donc », plaident-ils, « d’un choix stratégique et politique, et non du’une impossibilité budgétaire ».

Dans le détail, ils estiment encore que les pistes avancées par le conseil d’administration, présidé par Baptiste Erkès, sont insuffisantes, tant pour le volet « maintien des effectifs », que pour le volet « pensions » : « cette solution », écrivent-ils, « ne résout en rien la perte sèche de la génération sans second pilier entre 1995 et 2015 ».

Mardi, le personnel francophone du boulevard Reyers se croisera donc les bras, à la veille de la rentrée. Un service minimum sera néanmons assuré. En dehors des journaux et des flashs infos, les radios diffuseront uniquement du contenu musical en continu. En télévision, les émissions propres, comme « On n’est pas des pigeons », seront supprimées. Les journaux de 13 heures et 19h30 (et Vews) seront maintenus – mais avec un léger retard de 30 secondes-, ainsi que, sur Tipik, la diffusion des jeux paralympiques et du tour cycliste du Benelux.