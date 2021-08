L’entraîneur du Standard Mbaye Leye préface le déplacement à l’Union Saint-Gilloise: «Il faudra être prêts à courir…»

Mbaye Leye le sait : il y aura danger pour le Standard ce samedi au stade Marien. « Il y a deux aspects très importants dans cette équipe de l’Union Saint-Gilloise. Premièrement, les joueurs font toujours les efforts pour revenir et retrouver leur organisation en bloc. Que ce soit en défense, dans le milieu ou en attaque, ils sont toujours bien en place. Ensuite, ils sont capables de jouer leurs reconversions offensives de manière très rapide. Ils connaissent bien les qualités de leur duo Undav-Vanzeir devant, avec un qui sait jouer dos au but et l’autre qui adore prendre la profondeur. On l’a bien vu à Malines, quand ils ont marqué après seulement treize secondes. On a pu remarquer leur complicité, ils se fichent pas mal de qui marque, tant que c’est au fond. C’est ce qui frappe le plus quand on les regarde jouer, donc il faudra être attentifs aux reconversions et être prêts à courir… De plus, cette équipe de l’Union est sensiblement la même que celle de l’année passée, ils ont misé sur la continuité. L’avantage, c’est que l’on a pu réutiliser les images de notre match amical contre eux ! Mais, quand ça marche avec un groupe de joueurs, pourquoi changer ? Il faut noter que des clubs comme Anderlecht, Bruges et Genk ont eu énormément de difficultés contre eux, cela prouve que c’est une très bonne équipe. C’est à nous à apporter plus qu’eux si l’on veut remporter ce match. »