John van den Brom pousse un coup de gueule contre Roberto Martinez et sa sélection: «Cela n’a pas de sens»

« C’est très décevant », a déclaré van den Brom en conférence de presse ce vendredi, dans des propos rapportés par la presse flamande. « Qu’est-ce que ces gars doivent faire de plus pour être appelés ? À quoi sert cette présélection si, au moment de l’annonce, on entend à chaque fois que les choix sont faits en fonction du niveau constant atteint par les joueurs. Heynen et Bongonda sont deux joueurs qui performent à un très haut niveau depuis très longtemps. Je suis peut-être biaisé, mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu’ils sont proches de ce niveau, car c’est toujours ce que Martinez dit. »

Le coach de Genk estime par ailleurs que coach fédéral n’a rien changé dans sa sélection alors que « l’Euro n’a pas été une réussite pour la Belgique. » « Et ce que Martinez dit n’est pas vrai non plus », poursuit van den Brom. « Il dit qu’il ne fait appel qu’à des joueurs performants et réguliers en club, et que la sélection se mérite pour ça. Cela n’a pas de sens et il se trompe à cet égard. Il ne s’agit pas de garçons de 18 ou 19 ans, ce sont des joueurs de haut niveau et matures qui jouent à un certain niveau depuis longtemps. En tant qu’entraîneur national, vous pouvez les traiter différemment, je pense. »