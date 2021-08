Coronavirus: les chiffres stagnent toujours

Entre le 18 et le 24 août, 1.971 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour (+2%). Durant cette période, 6 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne des suites du coronavirus, soit une hausse de 83%.

Entre le 21 et le 27 août, 58,4 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital, un chiffre stable. Au total, 597 personnes se trouvent hospitalisées pour Covid-19 (+2%) dont 182 en soins intensifs (+2%). Le taux de reproduction du virus est de 1,00 (-5%).

Tous ces indicateurs confirment l’analyse de notre journaliste, Xavier Counasse. Il expliquait brièvement la situation sur Twitter, vendredi. « Des nouvelles plutôt rassurantes du côté des chiffres covid Belgique. En progression régulière (mais maîtrisée) depuis la mi-juillet, l'indicateur des admissions semble se stabiliser. Cela fait 9 jours de rang que la moyenne oscille entre 57 et 61 entrées à l'hôpital par jour. » La série se prolonge puisqu’on a enregistré « que » 58 admissions ce vendredi. « Cela se traduit naturellement par une stabilisation du nombre de lits occupés aux soins intensifs (qui oscille entre 170 et 180 depuis 8 jours). » Si ce chiffre est monté à 182 ce samedi, on reste près de trois fois en-dessous du seuil des 500 lits covid occupés, à partir duquel les ennuis commencent.