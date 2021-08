Jeux paralympiques: médaille de bronze au tennis de table pour Florian Van Acker

Van Acker quitte donc le Japon avec la médaille de bronze, vu qu’il n’y a pas de match pour la 3e place dans le tournoi de tennis de table. C’est la 4e médaille pour la délégation belge à Tokyo. Les trois premières avaient été décrochées jeudi avec la médaille d’or de Michele George, sur Best of 8, en dressage (Grade V), et les médailles de bronze de Manon Claeys, sur San Dior 2, aussi en dressage (Grade IV) et de Griet Hoet et Annelies Monsieur (pilote) sur le kilomètre contre-la-montre en cyclisme sur piste.