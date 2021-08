Florian Van Acker repart des Jeux paralympiques avec le bronze: «L’objectif était la médaille»

Sacré champion paralympique en 2016 à Rio de Janeiro, Florian Van Acker ne conservera donc pas son titre. « Je suis déçu », dit-il. « J’ai toujours gagné contre cet adversaire. Mais je le répète : nous sommes au Japon, le pays le plus humide au monde. Aujourd’hui, je perds à cause des circonstances. C’est comme ça. Je n’ai atteint mon niveau normal que dans les deux premiers sets ».

Le pongiste de Langemark doit cette fois se contenter de la médaille de bronze. « Je suis aussi très content avec le bronze », déclare Van Acker. « Mon objectif était de décrocher une médaille, et j’y suis arrivé. Je l’ai. On se reverra dans trois ans à Paris et on verra alors comment sont les cartes. Les conditions seront totalement différentes ».