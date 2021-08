F1: les Grands Prix de Turquie, du Mexique et du Brésil reportés d’une semaine

Les promoteurs du championnat du monde de Formule 1 ont apporté samedi des modifications au calendrier pour la fin de saison. Les Grands Prix de Turquie, du Mexique et du Brésil, prévus respectivement le 3 et le 31 octobre et le 7 novembre, ont été tous les trois été reportés d’une semaine.

Après le Grand Prix de Belgique prévu dimanche à Spa-Francorchamps, les pilotes se rendront à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas le 12 septembre puis à Sotchi pour le GP de Russie le 26 septembre.