Jeux Paralympiques: «C’est bien de commencer le tournoi comme ça», se réjouit Joachim Gérard

Joachim Gérard (ITF 3) a facilement remporté son premier match dans le tournoi paralympique en fauteuil roulant, samedi à Tokyo. Au deuxième tour, Gérard, qui était dispensé de premier tour, a battu l’Américain Casey Ratzlaff (ITF 23) sur un double 6-1. Le Bruxellois ne s’est pas enflammé après la rencontre : « Je n’ai certainement pas joué le match parfait », a-t-il déclaré.

« Ce n’était pas très facile », a-t-il commencé son explication. « Il est toujours difficile de commencer un tournoi comme les Jeux Paralympiques. J’ai mal joué contre Ratzlaff au premier tour de l’US Open l’année dernière et j’ai perdu un set. Je voulais être là dès le début cette fois. J’ai réussi. Bien que ce ne soit pas un grand match de mon côté non plus. Pour être honnête, je devrais être capable de gagner ces matches 6-0 par deux fois. J’ai aussi fait des erreurs, en termes de coups et de mouvements. Je ne suis pas toujours resté concentré. Donc, ça peut encore être mieux. »