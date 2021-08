D1A: le Sporting Charleroi retrouve la victoire face au Beerschot au terme d’un match fou (5-2, vidéo)

L’attaquant jamaïcain Shamar Nicholson et le milieu de terrain offensif japonais Ryota Morioka ont été les grands artisans de la victoire carolo. Le premier a inscrit un triplé (37e, 51e, 78e), le second a lui marqué un doublé (60e, 90e). Les deux joueurs ont pourtant chacun manqué la conversion d’un penalty.

En effet, Morioka a loupé son penalty après l’exclusion de De Smet, coupable d’avoir arrêté du bras un tir carolo (6e). À la 58e minute, Nicholson s’est présenté aux 9m15 pour faire 3-0 mais a trouvé le poteau. Dans la foulée, ce sont les Anversois qui ont marqué, une mauvaise relance de Koffi profitant à Raphael Holzhauser (59e). Les troupes d’Edward Still ont tout de suite repris deux longueurs d’avance via Morioka. Une nouvelle bévue défensive, signée Aboubakar Keita, a offert au Beerschot un 2e but (88e), en vain.