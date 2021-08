Averses et nuages...: les prévisions météo de prochains jours

Ce samedi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante. Quelques averses se produiront encore localement, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. A la mer et sur l'extrême ouest, le temps sera généralement sec et plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés dans le centre. Le vent de nord sera modéré et à la côte assez fort, rapporte l’IRM.

Dimanche soir, de la bruine ou de faibles pluies intermittentes sont encore prévues. La nuit de dimanche à lundi, le temps restera très nuageux en Haute Belgique avec parfois quelques précipitations et du brouillard sur les hauteurs. Ailleurs, le temps sera pratiquement sec avec davantage d'éclaircies. Minima de 11 à 16 degrés et vent de nord modéré, à la mer parfois assez fort.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. En matinée, quelques faibles averses pourront déjà se manifester au littoral et les nuages bas pourront limiter la visibilité sur les hauteurs ardennaises. En cours de journée, des averses se développeront, principalement dans l'est du pays. Dans l'ouest, le soleil sera plus généreux. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés. Le vent sera modéré, à la mer assez fort à fort, de secteur nord.

Mardi aussi, la journée débutera avec le risque d'une averse à la mer et de mauvaises visibilités en Haute Belgique. En journée, le ciel sera changeant avec quelques averses locales, surtout dans la partie est du territoire. Les maxima seront compris entre 15 et 20 degrés, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur nord.

