Brussels Cycling Classic: plusieurs coureurs se trompent de route et laissent filer Remco Evenepoel (vidéo)

Incroyables images ce samedi au Brussels Cycliong Classic, remporté par Remco Evenepoel. Plusieurs coureurs se sont trompés de route, permettant à Evenepoel et De Gendt de s’envoler seuls en tête. Le tournant de la course se situa à 19,2 km de l’arrivée quand cinq des sept échappés se trompèrent de parcours dans un « T » virant à droite, alors qu’Evenepoel et De Gendt en queue du groupe viraient sur la gauche et filaient sans attendre. En quelques kilomètres, le duo se forgea une avance de plus de 30 secondes sur les désormais chasseurs privés de Hirshi. Le Suisse, victime d’une crevaison, est revenu ensuite mais la course était jouée. La victoire allait se jouer entre le vainqueur et le 3e de la Course du Raisin deux jours plus tôt. Evenepoel n’a pas attendu longtemps avant de forcer la décision en sa faveur.