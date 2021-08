Castagne fête son retour après sa grave blessure à l’Euro avec une victoire de Leicester à Norwich

Avec seulement un point en deux matchs, Christian Benteke et Crystal Palace se déplaçaient sur la pelouse de West Ham, auteur d’un six sur six. Titulaire au coup d’envoi, l’ancien du Standard a disputé l’ensemble du match et a décroché un point avec son équipe grâce à un partage 2-2. Son équipier Gallagher a été l’auteur d’un doublé, Antonio et Fornals ont marqué pour West Ham.